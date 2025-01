WRC, Rali de Monte Carlo: o novo sistema de pontos

A última etapa de domingo do Rali de Monte Carlo começa em Gap, com a repetição de duas especiais anteriormente realizadas na quinta-feira à noite. Estes troços precedem a Power Stage, que termina o rali, com a passagem pelo icónico Col de Turini, antes do regresso ao Mónaco para o pódio. Para além da luta pelas posições e pontos à geral, estão disponíveis até cinco pontos adicionais para a classificação separada do Super Sunday e mais cinco pontos da Power Stage, que explicamos a seguir:

Os pontos da classificação geral atribuídos no final de cada rali seguirão uma escala simplificada: 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1, recompensando os 10 primeiros classificados. Ao contrário de 2024, não serão atribuídos pontos com base na posição de sábado de um piloto.

Aqueles que enfrentarem contratempos iniciais ainda terão a oportunidade de marcar pontos no super domingo, com as cinco equipas mais rápidas de todo o domingo a ganharem pontos adicionais (5-4-3-2-1).

Entretanto, a Power Stage mantém-se inalterada, proporcionando uma última oportunidade para as equipas mais rápidas garantirem até cinco pontos de bónus (5-4-3-2-1) no teste final do rali.

Estas atualizações significam que estará disponível um máximo de 35 pontos em cada rali – um aumento em relação aos 30 do sistema anterior – e colocam uma maior ênfase na vitória absoluta, mantendo as oportunidades para regressos depois de eventuais problemas, bem como alguma estratégia.

05:45 – PE16: Avançon / Notre-Dame-du-Laus – 13,97 km

07:32 – SS17: Dignes-les-Bains / Chaudon-Norante – 19,01 km

11:15 – SS18: La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava – 17,92 quilômetros