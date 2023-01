WRC, Rali de Monte Carlo: Mau começo para Takamoto Katsuta | AutoSport

Takamoto Katsuta já cedeu 50.1 em apenas dois troços, a maior parte deles, devido a um problema mecânico com o seu Toyota GR Yaris Rally1: “Não sei exatamente qual era o problema, mas definitivamente algo correu mal no início e não consegui começar bem o rali.

Não sei ainda exatamente o que aconteceu, mas não tinha travão de mão e obviamente não o podia usar. Foi muito duro, mais de 50 ganchos sem travão de mão, não foi um começo muito bom”, disse o jovem japonês no final do dia.