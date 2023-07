WRC, Rali de Monte Carlo mais a norte, à procura da neve e do gelo | AutoSport

O Automóvel Clube do Mónaco revelou o itinerário do Rallye Monte-Carlo, prova que abre a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis.

Em busca das melhores condições de inverno, a lendária prova do próximo ano subiu em latitude e altitude e será predominantemente baseada na cidade de Gap, nos Hautes-Alpes, local de nascimento do oito vezes campeão do WRC Sébastien Ogier, O evento realiza-se de 25 a 28 de janeiro de 2024.

O início da temporada em grande estilo será marcado por duas especiais noturnas na quinta-feira à noite, que se seguem a uma deslumbrante cerimónia de partida na Praça do Casino, no Mónaco, no início do dia.

Thoard/Saint-Geniez (20,82 km) é a primeira especial, antes de Bayons / Bréziers (25,19 km), ambas disputadas à noite.

As equipas seguem para leste de Gap na sexta-feira, onde duas passagens idênticas de três especiais especiais que soma um total de 106,10 km. Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuv (16,87 km), Champcella / Saint-Clément-sur-Durance (17,87 km) e La Bréole / Selonnet (18,31 km) são disputadas de manhã e à tarde.

O sábado segue um formato semelhante. As especiais duplas Sigottier / Valdrôme (20,89 km), Les Nonières / Chichilianne (20,08 km) e Pellafol / Agnières-en-Dévoluy (26,46 km) somam 134,86 km naquele que será o dia mais longo do rali.

A final de domingo tem lugar entre Gap e o Mónaco. A prova começa cedo, com La Bréole/Selonnet (18,31 km) às 07h04 locais, antes da penúltima especial em Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (19,04 km).

A famosa La Bollène-Vésubie / Col de Turini (14,30 km) constitui a Power Stage, onde estão disponíveis pontos de bónus. Os que ainda estão na luta regressam ao Mónaco para as celebrações com champanhe na Praça do Casino, no domingo à tarde.