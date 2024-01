WRC, Rali de Monte Carlo, Jari-Matti Latvala: “o Seb fez o que podia e o Neuville teve um daqueles dias…” | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team iniciou a temporada de 2024 do Mundial de Ralis com um duplo pódio no Rallye Monte-Carlo, com Sébastien Ogier em segundo e Elfyn Evans em terceiro. Tanto Ogier como Evans estiveram envolvidos numa boa luta pela vitória ao longo de todo o evento, onde os pilotos enfrentaram uma mistura de condições desafiantes nas estradas de asfalto dos Alpes franceses, apesar de estarem geralmente mais secas do que o habitual. Com o segundo e terceiro lugares na geral, na classificação de domingo e na Power Stage, a TGR-WRT lidera o campeonato de construtores por um ponto: “No geral, foi um bom fim de semana para começarmos a época. É claro que estávamos na liderança do rali no início do fim de semana e as coisas estavam a correr muito bem. As coisas mudaram um pouco e esperávamos poder recuperar hoje no último dia e conquistar a vitória. Penso que o Seb fez o que podia, mas parece que o Neuville teve um daqueles dias em que, como piloto, nos podemos esforçar a um nível superior. Mas foi uma grande luta que foi emocionante para todos seguirem e, no final, conseguimos pontos fortes como equipa para o campeonato de construtores. O Elfyn também demonstrou um grande ritmo e confiança este fim de semana e penso que também foi inteligente no final para garantir que conseguia alguns bons pontos”, disse Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa).