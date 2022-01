WRC, Rali de Monte Carlo: Hyundai a melhorar, mas ainda há problemas | AutoSport

Apesar de ontem, Julian Moncet, substituto de Andrea Adamo na Hyundai MotorSport se ter esquivado às explicações do que estava a suceder com os seus carros, hoje, a pouco e pouco, vai-se percebendo o que se estava a passar.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) No final da PE3, o estónio disse que “A condução não foi tão má neste troço, mas após a segunda curva o sistema híbrido estava a dar erro”. No seguinte, em que foi segundo no troço: “O sistema híbrido já está a funcionar neste momento, por isso foi um pouco melhor”.

Já Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) disse que estava ‘assustado’ a guiar o carro e na PE4, nada mudou: “Fizemos algumas alterações de configuração que funcionaram melhor, mas continua assustador. Em termos de chassis, tenho muitas surpresas, e precisamos de melhorar isso”.