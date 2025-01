WRC, Rali de Monte Carlo: Horários

Com a cidade de Gap a ser a ‘casa’ do evento pela segunda temporada consecutiva, depois de dois anos de permanência na zona portuária do Mónaco, o 93º Rallye Monte-Carlo vai desafiar as estrelas do Campeonato do Mundo de Ralis ao longo de 343,80 quilómetros.

Após a tradicional cerimónia de partida na Praça do Casino, no Mónaco, os procedimentos intensificam-se com três troços cronometrados realizados após o anoitecer de quinta-feira, 23 de janeiro, totalizando 54,16 quilómetros cronometrados.

Localizadas nos departamentos de Alpes-de-Haute-Provence e Hautes-Alpes, o trio de troços de abertura inclui os 21,18 quilómetros de Faucon-du-Caire/Bréziers – a mais longa da primeira noite – e Avançon/Notre-Dame-du-Laus, que tem início marcado para as 21:06, hora local, numa distância de 13,97 quilómetros.

O rali recomeça a partir de Gap na sexta-feira, 24 de janeiro, com os departamentos de Hautes-Alpes e Alpes-de-Haute-Provence a acolherem a ação. Três etapas repetidas e uma paragem de serviço ao meio-dia em Gap estão incluídas no itinerário, que cobre uma distância competitiva de 107,34 quilómetros.

A especial de Saint-Maurice/Aubessagne, que abre o dia, é a mais longa da etapa, com 18,68 quilómetros.

O percurso de sábado (25 de janeiro) está centrado no departamento de Drôme, com duas voltas de três novas especiais e 131,40 quilómetros cronometrados. Com 27,00 quilómetros, a especial de dupla utilização La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire é a mais longa do rali.

A etapa decisiva, no domingo, 26 de janeiro, marca a partida de Gap para a viagem para sul até à meta no Mónaco. Consiste em 50,90 quilómetros divididos em três troços. A Power Stage La Bollène-Vésubie/Peïra-Cava, que sobe o emblemático Col de Turini, tem início previsto para as 11h15 de Portugal continental e Madeira.