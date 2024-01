WRC, Rali de Monte Carlo, Heróis do rali: Yohan Rossel e Pepe Lopez, a meias… | AutoSport

Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) estiveram a 16.4s da liderança, já a meio do segundo dia de prova, mas depois disso, o francês puxou dos galões e suplantou outro piloto que só não é ele o herói porque perdeu no fim. Dividimos, com a balança um pouco para o francês, o prémio mas Pepe López (Skoda Fabia RS Rally2) também merece. Grande prova do francês e do espanhol. Yohan Rossel entrou para a última classificativa a 0.9s de Pepe Lopez, e bateu-o por 4.9s em 14.80 km. Notável. O ataque no domingo à liderança valeu-lhe a vitória e logo nas encostas do lendário Col de Turini!

Um merecido prémio, que também não tinha ficado mal a Pepe López. Esperemos que o rapaz se ‘safe’, porque tem boas ligações a Portugal e agora tenta a sua vida no WRC. E está a fazer por ser notado.