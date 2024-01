WRC, Rali de Monte Carlo, Grégoire Munster: “O objetivo era apenas ganhar experiência” | AutoSport

Grégoire Munster teve dois azares que lhe condicionaram o resultado, mas o que mostrou enquanto andou de forma normal, é positivo. Está a subir de produção, mesmo tendo ainda pouca experiência e aqui e ali já mostra bons sinais. Está a começar a afirmar-se a este nível, depois de não ter feito nada de verdadeiramente especial com os Rally2, ao contrário de vários adversários: “O objetivo era apenas ganhar experiência neste rali complicado em Monte-Carlo e penso que o conseguimos fazer. Infelizmente, tivemos de nos retirar no sábado e recomeçar domingo, mas penso que ganhamos muita experiência e mostrámos um grande ritmo. Graças aos RNCs e às equipas de meteorologia, conseguimos o terceiro tempo, o que é o nosso melhor resultado até agora num troço do WRC. Também conseguimos estar a 0,5s/km do Thierry [Neuville] no sábado de manhã, quando ele era o carro mais rápido na etapa, o que foi muito positivo. Conseguimos também conquistar o nosso primeiro ponto no WRC, poderíamos ter conseguido mais sem o erro de sábado, mas mesmo assim foi uma grande aprendizagem e graças à equipa o carro funcionou perfeitamente durante todo o fim de semana”, disse Grégoire Munster.