WRC, Rali de Monte Carlo: gelo negro na ‘ementa’

Com relatos de que a temperatura do ar é de zero graus e extremamente gelada, os pilotos terão de se movimentar com cautela. A PEC5 leva-nos a Saint-Leger-les-Mitizes/La-13Stie-Neuve, uma prova de 16,681 Km que passa pelo Col de Moissiere antes de entrar numa floresta e descer, numa zona que costuma estar sempre bem complicada quando a meteorologia é semelhante à que temos hoje. O loop de troços termina em La &reale/ Setonne, uma etapa de 18,31 km com subidas e descidas, que envolve o Col de Charamel e o Col des Fittys. A imagem é de uma zona na PEC5.

Tal como se esperava, os troços desta manhã, da PES4 à PEC6 estão bem mais complicados do que os da noite de ontem. Há troços com zonas de gelo negro, a começar já pela PEC4, o percurso de 18,68 km entre Saint-Maurice-en-Valogdemard e Aubessagne.

