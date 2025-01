WRC, Rali de Monte Carlo: Fourmaux quer amanhã o mesmo ritmo que teve Tanak hoje

Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) terminaram o terceiro dia de prova no terceiro lugar depois de terem passado duas vezes pelo segundo posto numa grande luta com Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a que se juntaram já no último troço do dia Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1), que terminaram o dia apenas a 2.5s de Fourmaux e do pódio. Para Fourmaux: “Fiz uma série de coisas boas, mas não estou muito contente com a minha tarde, pois andei na luta para conseguir aderência com a afinação que escolhemos. Mas veremos, amanhã ainda é um grande dia, e as coisas não estão assim tão más. O Ott voltou muito forte, por isso vamos ver o que acontece amanhã”, disse o francês que se tudo permanecer como esteve hoje vai ser difícil manter Tanak atrás de si amanhã: “sim, de certeza, ele teve um ritmo muito bom hoje, mas vamos ver, temos de perceber porque é que eu não consegui o mesmo ritmo. Amanhã queremos o máximo, mas acho que vai ser um grande desafio. Espera-se que chova, e que haja algum gelo negro, por isso vai ser um dia interessante”.