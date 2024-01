WRC, Rali de Monte Carlo: Evans ‘voou’, Hyundai com ‘pequenos’ problemas, Ogier perdeu tempo | AutoSport

Bom começo de rali para Elfyn Evans que venceu os dois troços noturnos e construiu um avanço de 15.1s. Aproveitou da melhor forma a ordem na estrada, os troços foram ficando mais sujos para quem vem mais atrás, mas acima de tudo teve uma excelente prestação: “Tínhamos uma sensação muito boa. Mas era difícil saber se estavamos no ritmo ou não. Os troços são muito abrasivos e a aderência foi muito importante. Fiquei com a impressão de que tínhamos conduzido bem. No segundo, foi mais complicado. Havia um pouco de humidade e não foi fácil. O objetivo era evitar qualquer problema esta noite. Por isso, estou obviamente satisfeito, mas é apenas o início”, disse.

Já Thierry Neuville, queixou-se de pequenos problemas mas está globalmente satisfeito: “Tivemos um problema que parece semelhante ao dos meus companheiros de equipa. Não sei o que se está a passar. Não vos quero dizer. Temos de trabalhar nisso, os rapazes sabem o que têm de fazer. A primeira especial foi muito abrasiva durante a maior parte do tempo. Fiz um tempo muito bom enquanto tentava preservar os meus pneus. Na outra especial, consegui atacar mais, mas estava mais suja. Era bastante exigente, com um pouco de humidade. Fiquei satisfeito com a minha condução, mas o Elfyn estava a voar esta noite! Não é um desastre”.

Sébastien Ogier estava um pouco surpreendido, pois não contava com os troços tão sujos: “Obviamente, já estamos a perder um pouco de tempo. Mais do que gostaríamos. Com a nossa posição na estrada, era difícil sermos mais rápidos. Já havia muita sujidade na estrada. Teríamos de correr muitos riscos para sermos mais rápidos naquelas condições. Espero que amanhã estejamos mais ativos.

Não estava à espera de tanta terra. Na primeira etapa, havia partes com muita terra. Foi um pouco confuso nessas partes. Sabia que íamos perder tempo. Na segunda etapa, esperava que a confusão fosse menor.

No final, ainda estava bastante sujo. Talvez também não seja essa a única razão do atraso. Eflyn conduziu muito bem, como sempre. Neste momento, parece que não podemos competir com ele”.

Ott Tänak cedo teve problemas, pelo que já acumulou 22.8s de atraso. Não é dramático, mas já o pressiona mais: “Depois de apenas alguns quilómetros na primeira especial, o motor começou a comportar-se de forma estranha. Felizmente, o final do troço era bastante rápido, por isso não foi muito perturbador. A segunda era mais técnica e em condições mais complicadas, pelo que tivemos mais problemas. Começamos a travar e o motor continua a acelerar a fundo”, disse.