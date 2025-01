WRC, Rali de Monte Carlo: Evans, Ogier e Fourmaux separados por 6.2s, Neuville e Tanak bateram

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) saíram de estrada e danificaram seriamente a suspensão traseira esquerda do seu Hyundai, arrastando-se pelo troço, perdendo quase dois minutos para os seus colegas de equipa Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1), que venceram a especial.

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) tiveram uma ligeira saída de estrada, arrancando boa parte da carroçaria do seu carro, quase lá ficando. Tiveram sorte, mas ainda assim perderam 21.2s.

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) também bateram num ‘banco’, mas ainda assim foram segundos, cedendo apenas 6.9s.

Deste modo, Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) mantêm a liderança do Rali de Monte Carlo, mas agora com apenas 1.5s de avanço para Ogier, com Fourmaux a 6.2s. Top 3 em 6.2s.

Tanak é quarto a 23.0s, ainda está na corrida, Rovanpera perdeu neste troço 11.1s, voltou a ter uma prestação abaixo do esperado, e quando já saiu da luta pelo triunfo foi Thierry Neuville que, vamos ver, se consegue chegar à assistência com quatro rodas no carro.

Novo bom tempo de Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1), foram segundos e passaram Tanak na classificação, são quartos da geral. Grande rali está a fazer o luxemburguês.