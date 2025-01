WRC, Rali de Monte Carlo: Evans, Fourmaux e Tanak em grande luta

Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) andou, tal como Adrien Fourmaux, num sobe e desce no segundo e terceiro lugares, isto depois de terem liderado o rali entre a PEC 4 e a PEC7. Caíram para o terceiro lugar na PEC11, recuperaram o 2º lugar na PEC 13, perderam na seguinte e recuperaram a posição no último troço do dia: “Foi um dia misto, em condições complicadas, talvez tenhamos estado um pouco mais tensos quando não tínhamos confiança, mas depois as coisas passaram a funcionar bem. Por isso, sim, estou feliz por estar na luta, que mantém toda a gente alerta. Estou contente, é bom”, disse Evans, que agora tem Tanak também por perto: Sim, a luta pelo 2º lugar está a tornar-se uma luta a três, com o Adrien e o Tanak, amanhã vai ser um dia complicado. As coisas vão estar interessantes amanhã”, disse Evans que tem 6.8s de avanço para Tanak, e 4.3s para Fourmaux.