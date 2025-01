WRC, Rali de Monte Carlo: escolhas de pneus vão decidir rali

De acordo com informações que nos chegaram dos dois últimos troços a vantagem pode estar do lado der quem tiver mais pneus super macios para os dois troços finais do rali. Com as condições mistas que os concorrentes se depararam esta manhã, era necessário apostar um pouco, não no que se passava naquele momento, mas o que poderia suceder horas depois e olhando para o quadro abaixo, fica claro que só dois concorrentes apostaram em troços mais propícios a pneus super macios, Adrien Fourmaux e Kalle Rovanpera.

Tendo em conta que Fourmaux está a 41.6s de frente e Kalle Rovanpera a mais de um minuto, são estes os dois pilotos que podem recuperar mais tempo, mas tudo vai depender de como a meteorologia evoluir, e isso só mesmo os homens da ‘Meteo’ sabe.

Aparentemente, quem tem mais pneus com pregos pode sofrer mais, e entre eles estão Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Thierry Neuville. No primeiro troço, os pneus de pregos foram importantes, mas não o devem ser nos dois troços que faltam. Vamos ver.