WRC, Rali de Monte Carlo/dia 1: favoritos assumem-se, ‘armadilhas’ já ‘atuaram’

Thierry Neuville lidera em Monte Carlo após erro de Sébastien Ogier no primeiro dia de ação.

Elfyn Evans promete luta, Adrien Fourmaux cauteloso, Ott Tanak e Kalle Rovanpera acima do par…

FOTOS @World

Thierry Neuville chegou ao final do primeiro dia de prova na liderança, depois de aproveitar um a ligeira saída de Sébastien Ogier, que sofreu uma derrapagem dispendiosa depois de vencer os dois primeiros troços. E o que aprendemos do primeiro dia, que serve bem de exemplo para o que pode aí vir é que Neuville será sempre forte numa prova como o Monte Carlo, o seu maior adversário – ou o contrário – será claramente Ogier, Elfyn Evans, apesar de algumas hesitações, vai andar o suficiente para nunca estar muito longe da frente, Ott Tanak foi ao pódio em 2019, mas desde aí colecionou desistência e nunca fez melhor que 4º ou 5º, está em quarto, Adrien Fourmaux andou bem quando os troços foram consistentes, mas receou o último troço, precisamente o que estava mais difícil, e com isso perdeu logo muito tempo, Kalle Rovanpera está irreconhecível, mas como já admitiu, nunca gostou muito do Monte Carlo, Gregoire Munster começou bem, um pouco acima do seu nível habitual, Takamoto Katsuta está com gripe e por isso não tinha como fazer melho, Sami Pajari está a ser demasiado cauteloso e Josh McErlean fez também um arranque cauteloso, mas não pode ficar atrás de dois Rally2…

A temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA arrancou bem, com boa ação noturna, sem Tourniquets, foi iluminada por algum fogo de artifício. Perseguindo uma 10ª vitória recorde em Monte-Carlo, Ogier, impôs a sua autoridade ao registar os tempos mais rápidos consecutivos nas duas primeiras especiais, no entanto, as esperanças do francês foram afetadas no último troço, de Avançon a Notre-Dame-du-Laus. Uma derrapagem contra um poste custou-lhe mais de 20 segundos, fazendo-o cair para terceiro.

Neuville, ao volante de um Hyundai i20 N Rally1, aproveitou o passo em falso de Ogier para assumir a liderança durante a noite, com uma pequena vantagem de 2,0 segundos sobre o Toyota de Elfyn Evans. Ogier, entretanto, ficou 12,8 segundos atrás, em terceiro.

O belga contou com os recém-desenvolvidos pneus super macios Ventus Z215 da Hankook, que tiveram um desempenho fiável numa mistura desafiadora de asfalto seco e húmido, além de manchas traiçoeiras de gelo.

“Na primeira parte [da SS3] estava a pintar a estrada e na última parte estava a limpar a estrada!” Neuville sorriu. “É muito complicado manter o carro na estrada. Estou contente com o primeiro dia. No geral, o nosso objetivo era terminar hoje.”

Ogier considerou-se sortudo por ter escapado sem grandes danos, dizendo: “[Foi] difícil, claro. Muita lama na estrada e batemos de lado num poste. É sempre uma sorte escapar com isso.”

Ott Tänak, da Hyundai, manteve-se estável para garantir o quarto lugar, a 27,0 segundos da liderança de Neuville. O estónio ultrapassou o estreante companheiro de equipa Adrien Fourmaux na SS3, com o francês a terminar apenas 3,0 segundos atrás dele.

Mais 13,9 segundos atrás ficou o bicampeão mundial Kalle Rovanperä, que regressa à Toyota para uma campanha a tempo inteiro em 2025, depois de ter estado a tempo parcial na época passada. Rovanperä admitiu que a sua falta de experiência recente em Monte-Carlo o deixou em desvantagem e terminou a noite em sexto.

O piloto da M-Sport Ford Puma Rally1, Grégoire Munster, ficou em sétimo, superando Takamoto Katsuta – que estava a lutar contra uma gripe – por 4,5 segundos. O talento finlandês Sami Pajari ficou em nono, enquanto Nikolay Gryazin fechou o top 10 num Škoda Fabia RS Rally2.

O piloto da Citroën, Yohan Rossel, foi o piloto com o registo WRC2 mais bem classificado. Foi 11º na geral, à frente do irlandês Josh McErlean, que fez um arranque cauteloso, mas compreensivelmente sensato na sua estreia no M-Sport Ford Puma Rally1.