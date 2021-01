WRC, Rali de Monte Carlo: decisão amanhã

A decisão final quando à realização do Rali de Monte Carlo na data prevista deverá ter lugar amanhã, se bem que para já nada permita concluir que a prova não se irá realizar. É verdade que o Rali da Suécia foi cancelado, mas a prova sueca depende da venda de bilhetes para existir, com as imposições das das autoridades suecas cedo se percebeu que seria impossível realizar a prova e daí a anulação.

Já o Rali de Monte Carlo está noutro ‘pé’. As autoridades estão preocupadas e embora o ACM, o Automóvel Clube do Mónaco mantenha a ideia de levar em frente a prova mesmo apesar de ter tido que reformular fortemente o percurso, as coisas podem não acabar bem para os lados do ACM pois há muita pressão para que o destino da prova seja o mesmo das estâncias de inverno, que estão encerradas. Vamos ver que decisão é tomada pelas autoridades dos Baixos Alpes e pela Delegada Sanitária Departamental sendo certo que existe o risco de cancelamento da prova.

Para já, o que se sabe é que há recolher obrigatório na região de Hautes-Alpes, o que obriga a ninguém andar na rua entre as 18h00 e as 6h00 do dia seguinte, o que levou à ‘tal’ alteração no itinerário do percurso e a proibição de espetadores na prova. Uma das soluções pode passar por mais alterações no traçado, mas só amanhã se perceberá a viabilidade de levar o evento em frente. Um possível aperto de restrições forçaria o ACM a anular a prova, mas por outro lado a decisão tem de levar em conta também a economia, pois o Rali de Monte Carlo dá muito dinheiro à região. Os Hautes-Alpes dependem fortemente do turismo de Inverno e de uma sólida estação de esqui, que não existe. Anular o Monte Carlo seria só mais uma machadada na economia local. O equilíbrio vai definir a decisão…