WRC, Rali de Monte Carlo de 2024: a primeira vez sem um finlandês na classe principal, em 31 anos! | AutoSport

A lista de inscritos do Rali de Monte Carlo de 2024 encerra um forte sinal de que algo não anda bem no WRC. É verdade que acaba por ser uma coincidência, mas há 31 anos, desde o Rali de Sanremo de 1993, que não havia numa lista de inscritos de uma prova do Mundial de Ralis, pelo menos um pilotos finlandês inscrito na classe principal, agora os Rally1. Sami Pajari corre com um dos novos Toyota GR Yaris Rally2, e é mesmo o único finlandês na prova. A Finlândia é a seguir a França o País com mais triunfos no Mundial de Ralis. São 10 os pilotos finlandeses com 10 ou mais vitórias no WRC. A Finlândia e a Itália são os Países que mais vezes receberam o WRC, 50 vezes. 40% do top 10 de pilotos com mais provas no WRC são finlandeses. Nem um no Rali de Monte Carlo de 2024 com um Rally1…