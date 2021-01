WRC, Rali de Monte-Carlo + condições meteorológicas = Lotaria

A temporada 2021 do Campeonato Mundial de Ralis da FIA está marcada para começar com o Rali de Monte-Carlo nos dias 21-24 de janeiro.

O evento mais antigo do calendário da WRC irá celebrar o seu 110º aniversário na edição deste ano. Ao longo desse tempo, o rali formou uma reputação como uma das mais exigentes provas do mundo, devido às condições imprevisíveis e invernais dos Alpes franceses, trazendo gelo e neve para as estradas de asfalto. Isto normalmente faz da seleção de pneus um elemento importante do evento e, este ano, as tripulações irão escolher entre os novos pneus fornecidos pela Pirelli, que inicia o seu acordo de quatro anos com a FIA como fornecedor exclusivo de pneus para os principais concorrentes da série mundial. Esta vai ser uma prova muito complicada por vários motivos: Há novo fornecedor de pneus, o que significa que as equipas não conhecem bem os pneus, e o que conhece é dos testes que fizeram pré-prova.

Por outro lado está prevista grande instabilidade meteorológica, que tornará ainda mais difícil a prova. Poderá ser uma verdadeira lotaria! Por outro lado, três minutos entre os pilotos da frente, significa duas coisas: Alguns deles já vão andar de noite e outros ainda para o fim do dia e por outro lado, os três minutos de intervalo podem significar que a meteorologia pode mudar muito entre a passagem de cada uma. Viva o Rali de Monte Carlo.



Seis semanas depois de reclamar o seu sétimo título mundial no Rally Monza de encerramento da temporada 2020, o francês Sébastien Ogier alinha-se com o número 1 no seu Toyota Yaris WRC. Nascido na cidade natal do rali, Gap, Ogier terá como objetivo uma sétima vitória no Rallye Monte-Carlo, em oito anos. Mais uma vez, ele junta-se a Elfyn Evans, vice-campeão de 2020, bem como ao piloto em ascensão, Kalle Rovanperä, num alinhamento inalterado da Toyota. Thierry Neuville, que no ano passado interrompeu a série vencedora de Ogier em Monte Carlo, lidera o ‘assalto’ da Hyundai juntamente com o campeão de 2019, Ott Tänak. O piloto belga iniciará a temporada 2021 com Martin Wydaeghe, que competiu nas categorias de apoio da WRC, no lugar de co-piloto, depois de ter decidido há poucos dias atrás separar-se do seu navegador de longa duração Nicolas Gilsoul. Dani Sordo faz o seu primeiro Monte desde 2018, no terceiro Hyundai, que vai partilhar ao longo do ano com Craig Breen.



A M-Sport tem duas equipas no Ford Fiesta WRC na ronda de abertura, para Gus Greensmith e Teemu Suninen. Pierre-Louis Loubet inicia uma campanha completa a bordo de um Hyundai i20 Coupe WRC inscrito pela equipa Competition 2C, enquanto o japonês Takamoto Katsuta também embarca na sua primeira temporada completa, na sua quarta temporada com o Toyota Yaris WRC.



Um plantel alargado no WRC2, de oito carros para a ronda de abertura da temporada apresenta cinco fabricantes diferentes de carros de Rally2. Aos pilotos regulares da categoria – o francês Adrien Fourmaux num Ford Fiesta Mk II, o russo Nicolay Gryazin num Volkswagen Polo GTI, o boliviano Marco Bulacia num a Škoda Fabia Evo – junta-se o sueco Oliver Solberg num Hyundai NG i20 ou o francês Eric Camilli num Citroën C3 Rally2. Onze outras equipas, lideradas pelos franceses Nicolas Ciamin e Yohan Rossel em Citroën C3, entram na FIA WRC 3, enquanto o Rallye Monte-Carlo é também a primeira ronda da Taça FIA R-GT deste ano.