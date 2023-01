WRC, Rali de Monte Carlo: Compact Dynamics reparou o ‘bug’ de Ogier… | AutoSport

Há muito tempo que se sabe que a Compact Dynamics, fornecedora dos sistemas híbridos para os Rally1 do WRC, consegue atuar remotamente e pelos vistos conseguiram, dessa forma (remotamente) ‘reparar’ o sistema híbrido do Toyota GR Yaris Rally1 do francês, algo que no ano passado foi feito várias vezes a vários pilotos, da mesma forma.

Em teoria, não seria permitido por regulamento, mas a FIA fecha os olhos porque a culpa dos problemas é do fornecedor e não das equipas, portanto autoriza a atuação dos técnicos nos ‘Tyre Fitting Zone’, reagrupamentos, assistências.

Desta forma, ganha a verdade desportiva, porque as equipas nada podem fazer num sistema que não foram tidas nem achadas.