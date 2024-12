WRC: Rali de Monte Carlo com muitas modificações

Já é conhecido o percurso do Rali de Monte Carlo de 2025, prova baseada em Gap, que abre o Mundial de Ralis de 2025. A prova apresenta um percurso significativamente alterado em relação a 2024, sendo mais longo, com especiais novas, e outras que regressam.

Na Quarta-feira apenas se realiza o Shakedown em Gap, sem alterações em relação ao ano anterior.

Na Quinta-feira, três especiais noturnas, ao contrário das duas habituais.

SS1/17 Digne-les-Bains – Chaudon-Norante: Idêntica à de 2024, com uma combinação de troços rápidos e técnicos, incluindo zonas com ganchos e descidas sinuosas.

SS2 Faucon-du-Caire – Bréziers: Combina partes de Bayons – Bréziers de 2024 e da Turriers (não usada desde 2001), com um troço inicial inédito, passando por zonas abertas e florestais, e depois por pontes estreitas e uma descida técnica. Esta especial é disputada apenas uma vez.

SS3/16 Avançon – Notre-Dame-du-Laus: Regressa ao itinerário, mas com um início diferente do usado em 2020. Combina troços rápidos e estreitos com zonas lentas e sinuosas, incluindo ganchos em descida.

Sexta-feira: Três especiais repetidas a leste de Gap, duas delas iguais às de 2024.

SS4/7 Saint-Maurice – Aubessagne: Com início em estrada larga e curvas de velocidade média, passando por aldeias e zonas mais técnicas, com uma descida rápida e troços com lombas.

SS5/8 Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve: Igual à de 2024, com um início rápido em asfalto liso, seguido por uma subida técnica com ganchos e curvas lentas (onde houve gelo em 2024), e depois troços rápidos e outros mais sinuosos em descida.

SS6/9 La Bréole – Selonnet: Também igual à de 2024, com uma primeira parte rápida e estreita em floresta, seguida por troços mais técnicos e uma zona com uma chicane, terminando perto de Selonnet.

Sábado: O dia mais longo, com especiais que não fizeram parte do traçado de 2024.

SS10/13 La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire-le-Désert: Com início em asfalto degradado, seguido por um troço estreito e sinuoso, uma descida com ganchos e uma zona com pontes de pedra, terminando num troço estreito com asfalto degradado.

SS11/14 – Aucelon – Recoubeau-Jansac: Especial totalmente nova, com uma estrada estreita durante todo o percurso, passando por uma ravina e pelo Col de Pennes, com uma descida rápida e troços mais técnicos.

SS12/15 La Bâtie-des-Fonts / Aspremont: Usada em sentido inverso em relação a 2019, com uma estrada estreita e irregular, combinando troços rápidos com ganchos e curvas lentas, passando por uma garganta e terminando num troço com características semelhantes ao início.

Domingo: O dia final, com o percurso a ligar Gap a Monte Carlo.

Repetição das SS1 e SS3 (Avançon – Notre-Dame-du-Laus e Digne-les-Bains – Chaudon-Norante).

Power Stage SS18 La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava: Inclui o icónico Col de Turini, com um início rápido e fluido, seguido por ganchos e troços mais sinuosos até ao topo do Col du Turini, terminando numa descida técnica e rápida até Peïra-Cava. O final da especial não é no topo do Turini como em anos anteriores.