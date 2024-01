WRC, Rali de Monte Carlo, Adrien Fourmaux: “gostaria de fazer melhor, mas é um bom início de época” | AutoSport

Adrien Fourmaux e Alex Coria cumpriram na perfeição o plano traçado pela equipa, fizeram um Rali de Monte Carlo muito sólido, andava mais depressa nas partes secas e tinha muito cuidados nas traiçoeiras, mas ficou a nítida sensação de frustração do francês, porque sabe que pode andar bem mais, embora colocando-se na zona de risco. Só que um erro podia custar-lhe todo o trabalho, pelo que cumpriu tudo o que Richard Millener, chefe de equipa lhe pediu: “Estou contente por terminar em quinto na geral, claro que gostaria de fazer melhor, mas penso que é um bom início de época. Estou muito satisfeito com a forma como o conseguimos, estávamos logo atrás dos quatro primeiros e, mesmo no domingo, mostrámos que podíamos estar lá em cima com eles. É muito positivo, estamos a conquistar alguns bons pontos para o campeonato e esperamos que os resultados continuem a aparecer”, disse Adrien Fourmaux.

