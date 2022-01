WRC, Rali de Monte Carlo: Acidente de Adrien Fourmaux | AutoSport

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria capotaram o Ford Puma Rally1, no que é o primeiro abandono no Rali de Monte Carlo entre os concorrentes da frente. O francês saiu em frente numa curva, bateu no morro do lado direito e capotou por cima dos ralis no Km 12,1 do troço. A dupla saiu do carro, que ficou significativamente longe da estrada. Mais info assim que possível.