WRC, Rali de Monte Carlo: 80 pneus, dos quais 38 podem ser utilizados | AutoSport

P Zero RA WRC: A versão macia dos pneus de asfalto otimizados para 2023 fará a sua estreia em Monte Carlo. É a especificação desenvolvida para os asfalto seco mais escorregadios. Também o novo supermacio fará a sua estreia, uma especificação projetada exclusivamente para o rali de Monte Carlo, que exige pneus de asfalto adequados para enfrentar as baixas temperaturas.

Sottozero STZ-B: um pneu de inverno altamente versátil destinado a todas as categorias de carros e projetado para superfícies molhadas, com neve ou mistas (neve-gelo). Esta especificação está disponível em duas versões: com ou sem pregos.

No geral, a Pirelli vai transportar 800 pneus para os carros de Rally 1. Cada piloto da categoria terá à sua disposição 80 pneus, dos quais 38 poderão ser utilizados durante a corrida, incluindo quatro para o shakedown. Para o Rali de Monte Carlo, cada carro tem uma alocação total de:

– 24 P Zero RA Super Soft

– 20 P Zero RA Soft

– 24 Sottozero STZ-B com pregos

– 12 Sottozero STZ-B sem pregos

Além disso, a Pirelli também irá fornecer 2.700 pneus para as restantes categorias, incluindo os inscritos no WRC2:

– 20 P Zero RA7+B

– 16 P Zero RA9

– 24 Sottozero STZ-B com pregos

– 12 Sottozero STZ-B