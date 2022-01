WRC, Rali de Monte Carlo: 80 pneus disponíveis, mas só podem utilizar 38… | AutoSport

O Rallye Monte-Carlo marca a estreia dos mais recentes pneus Pirelli concebidos para os novos Rally1. A lendária prova de abertura da época é conhecida por condições de inverno variáveis, mas este ano não via ser esse o caso e isso surpreendeu equipas e a própria Pirelli (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS)

A empresa italiana entra na sua segunda temporada como fornecedor exclusivo da categoria de topo do WRC e das séries de apoio. Para equipar os Rally1, toda a gama de pneus Pirelli P Zero, Scorpion e Sottozero foi otimizada para lidar com o peso extra.

Com uma nova fórmula técnica, há pneus novos e alguns nomes novos também. Os últimos pneus de asfalto (vistos pela primeira vez em Espanha e Monza no ano passado), bem como os novos pneus para pisos de terra beneficiaram de estruturas reforçadas e de um desenho otimizado para lidar com o peso e binário extra dos Rally1.

Como de costume, existem três famílias de pneus Pirelli WRC: P Zero e P Zero Cinturato para asfalto, Scorpion para gravilha, e Sottozero para neve e gelo .

Tanto o asfalto como os pneus para neve serão vistos no Mónaco esta semana, com o novo pneu J1B para gelo com cravos para a Suécia a fazer a sua estreia na segunda ronda (tendo evoluído do pneu J1A do ano passado) antes do pneu de terra de 2022 ser visto pela primeira vez em Portugal.

Após este último passo evolutivo e desenvolvimento contínuo, os compostos de escorpião duro e macio deste ano serão denominados WRC H A e WRC S A, respectivamente.

Para Terenzio Testoni, gestor de atividades de rali: “A estreia dos Rally1 é um desenvolvimento emocionante no início da segunda temporada do nosso acordo de fornecimento ao WRC. A chegada da potência híbrida é bem-vinda e mantém a relevância do WRC para os carros que são conduzidos por condutores diários.

Como empresa, a Pirelli tem muita experiência com híbridos, incluindo na Fórmula 1 – mas a preparação para a sua utilização nas variadas condições experimentadas no WRC tem sido um desafio totalmente diferente.

Como resultado, embarcamos num programa de desenvolvimento abrangente a partir do ano passado para alinhar os nossos pneus com as mais recentes exigências do desporto.

Em particular, a estrutura dos pneus foi reforçada para lidar com cerca de 100 a 120 quilos de peso extra com os automóveis mais recentes: um aumento significativo.

No Rallye Monte-Carlo deste ano, as escolhas de pneus poderiam ser ainda mais críticas do que o habitual para ter a aderência necessária para fazer uso dos 100 Kw extra de energia elétrica disponíveis. No entanto, um factor desconhecido é exactamente como e quando cada piloto será capaz de conservar e utilizar essa potência extra ao longo de toda um troço. Aproveitar ao máximo toda a potência e energia disponíveis de forma eficaz é certamente uma chave para vencer o rali”.

Os pneus no Rali de Monte Carlo

A Pirelli trará cerca de 4000 pneus para Monte Carlo, dos quais 1200 serão para os Rally1. Cada um dos pilotos de Rally1 tem uma atribuição de 80 pneus, dos quais podem utilizar até 38 durante o rali.

P Zero RA WRC: o produto de rali de asfalto da Pirelli é fornecido num composto macio e super macio, exclusivamente para o Rallye Monte-Carlo e as suas temperaturas mais frias.

P Zero RA: A partir de 2022, o WRC2 será para carros de Rallye2 e o WRC3 para carros de Rallye3.

Estes carros com tração às quatro rodas menos potentes também têm pneus super macios os (RA9) e macios (RA7+) P Zero disponíveis, apresentando muitas das mesmas características dos pneus WRC montados nos carros de topo.

Sottozero STZ-B: Um pneu de inverno para todas as categorias de carros com tração às quatro rodas em caso de gelo e neve, mas também para condições mistas: incluindo piso molhado e lama com gelo e neve. Para o Rallye Monte-Carlo em mente, este vem em duas versões: com ou sem pregos.