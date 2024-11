WRC: Rali de Monte Carlo 2025 será mais duro que este ano

O Rali de Monte Carlo 2025, que terá lugar de 20 a 26 de janeiro, regressa novamente a Gap, nos Alpes franceses do sul, e depois de severas críticas às edições anteriores devido a percursos menos desafiadores, este ano isso foi tido em conta pela organização, que foi mais seletiva nas escolhas.

A 93ª edição combinará troços clássicos com outros, novos, esperando-se que com esta ida mais para norte existam condições invernais, o que se espera duma prova como o Rali de Monte Carlo. O evento incluirá três troços noturnos e totalizará 343,59 km de especiais cronometradas, divididos entre Gap e Mónaco. Entre os destaques incluem-se novos troços no Drôme e um final que se espera emocionante no icónico Turini.

Com infraestrutura ampliada e mudanças no percurso, o rali quer reforçar o seu status como um dos mais prestigiados do calendário.

No percurso de 2025, haverá três troços noturnos, mas um que em 2024, troços clássicos como Digne-les-Bains/Chaudon-Norante, La Bréole/Selonnet, La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire-le-Désert e para termionar La Bollene-Vésubie/Peira Cava como Power Stage.