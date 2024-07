WRC: Rali de Monte Carlo 2025 com itinerário mais duro…

A dureza do Rali de Monte Carlo estará sempre muito mais ligada a algo que o ser humano não controla, a meteorologia do que a outra coisa qualquer, mas o Automóvel Clube do Mónaco já apresentou à FIA e ao promotor do WRC a sua proposta de itinerário para o Rallye Monte-Carlo do próximo ano, a primeira ronda da temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis, evento que ‘promete’ ser o mais duro dos últimos anos, claro está, dependendo da ‘meteo’…

Com partida da cidade de Gap, nos Hautes-Alpes, terra natal do octacampeão do WRC Sébastien Ogier, a edição de 2025 da prova dos Alpes franceses está destinada a ser uma das mais duras dos últimos anos e apresenta a maior distância competitiva desde 2018.

O início da temporada em grande estilo será marcado por três troços noturnos na quinta-feira à noite, que se seguirão à tradicional cerimónia de partida na Praça do Casino, no Mónaco, no início do dia. Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km) é a primeira, antes de Esparron / Oze (18,32 km) e Avançon / Notre-Dame-du-Laus (14,9 km).

A ação de sexta-feira desenrola-se em torno das regiões de Hautes-Alpes e Alpes-de-Haute-Provence e inclui 107,38 km de contrarrelógio. Saint-Maurice / Aubessagne (18,70 km), Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve (16,68 km) e La Bréole / Selonnet (18,31 km) são disputadas duas vezes, uma de manhã e outra à tarde.

Sábado será o dia mais longo do rali, com três etapas desafiantes, cada uma percorrida duas vezes, numa distância total de 132,10 km. São elas La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire-le-Désert (27,30 km), Aucelon / Recoubeau-Jansac (20,91 km) e La Bâtie-des-Fonts / Aspremont (17,84 km).

No domingo, as equipas deslocam-se para sul e realizam três provas de velocidade entre Gap e o Mónaco. Avançon / Notre-Dame-du-Laus (14,90 km) e Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km) abrem os trabalhos, antes de La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava (17,97 km) receber a Wolf Power Stage. As festividades do pódio terão mais uma vez lugar na Praça do Casino, no Mónaco.

A FIA e o promotor do WRC irão agora avaliar o itinerário antes da publicação de uma versão final aquando da abertura das inscrições no final deste ano.