WRC, Rali de Itália/Sardenha: Até pode já haver campeão

O Mundial de Ralis com a sua sexta de sete provas, o Rali de Itália, Sardenha, evento que pode já ‘devolver’ campeão. Não é muito provável, mas pode acontecer. Tendo em conta que não foi anunciada qualquer outra prova, já não é provável que isso suceda nesta altura.

Elfyn Evans está bem posicionado no topo do Mundial de Ralis depois de ter aberto uma vantagem de 18 pontos sobre o companheiro de equipa da Toyota Gazoo Racing, Sébastien Ogier, isto depois de se tornar no primeiro piloto a vencer duas vezes este ano, o que fez na Turquia, no mês passado. Evans insiste que não se distrairá com a maior margem desfrutada pelo líder da competição nesta temporada: “Qualquer coisa pode acontecer entre agora e o final da temporada. Um abandono e tudo muda. Não estou a pensar nisso”, disse o piloto da Toyota, que também ganhou na Suécia em fevereiro e está à ‘caça’ de um inédito título mundial: “Em última análise, é melhor estar à frente do que atrás, mas tudo em que estou a pensar neste momento é no próximo rali. Tudo o que posso fazer é olhar para o evento que está à minha frente. Esta semana é a Sardenha”, acrescentou Evans.

Depois de ter sido adiada de Junho devido ao Covid-19, esta sexta ronda passou para o Outono, pela primeira vez desde 2012. Significa temperaturas mais frias e possível chuva, mas as estradas estreitas e arenosas de terra são suscetíveis de ter ainda mais rochas à mostra nas segundas passagens. O teste de Ogier da semana passada proporcionou-lhe uma visão valiosa sobre o que poderá ter à frente na ilha do Mediterrâneo: “Tivemos algumas chuvas fortes e as condições nos troços mudaram completamente em apenas alguns minutos”, explicou.

O francês, juntamente com Evans e Kalle Rovanperä, defenderão a liderança de nove pontos da Toyota no campeonato dos fabricantes, sobre a Hyundai Motorsport. Os coreanos têm uma boa ligação a esta prova, com três vitórias nos últimos quatro anos. Ott Tänak ficou 27 pontos atrás de Evans após ter abandonado na Turquia e o vencedor de 2017 não pode dar-se ao luxo de ceder mais terreno na sua tentativa de defender o título mundial. Esapekka Lappi, Teemu Suninen e Gus Greensmith guiam o Ford Fiesta WRC, enquanto o piloto checo Martin Prokop faz a sua primeira aparição no WRC desde o ano passado, também ele a correr em Ford Fiesta. O japonês Takamoto Katsuta regressa depois de ter ficado de fora na Turquia, enquanto o jovem francês, Pierre-Louis Loubet conduz um i20 WRC privado.

O ex-campeão mundial Petter Solberg e o colega norueguês Andreas Mikkelsen irão demonstrar a valia e testar dos pneus Scorpion KX da Pirelli 2021 na quinta feira, no Shakedwon e também no encerramento do rali, a Power Stage de domingo. Eles não irão competir para a classificação no rali de modo a não tirarem visibilidade às restantes equipas. A ação começa na manhã de sexta-feira e os concorrentes enfrentam 16 troços cobrindo quase 240 km antes do final da tarde de domingo.