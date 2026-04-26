WRC, Rali das Canárias: Solberg ‘out’, acabou o suspense…

A penúltima especial matou o suspense da luta pela vitória: Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) saiu de estrada, danificou demasiado o Toyota e abandonou, deixando Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) escapar na frente, agora com 24,3 segundos de vantagem sobre Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). O que até aí era um duelo no fio da navalha transformou-se, em poucos quilómetros, numa dessas viragens brutais que os ralis conhecem melhor do que ninguém. Exceção feita ao abandono de Solberg, nada mudou, resta agora esperar pela Power Stage,

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A estrada abriu muito diferente da manhã, já quase seca em grande parte do percurso, embora ainda marcada por manchas húmidas nas sombras e por referências de notas que tinham envelhecido depressa demais. Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) foi o primeiro a sentir essa mudança, a tentar recalibrar o instinto num troço que já não era o mesmo. Josh McErlean (Ford Puma Rally1) veio depois, ligeiramente mais rápido, e os Hyundai seguiram-se numa toada de gestão e adaptação: Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) encontrou um andamento sólido, Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) voltou a queixar-se do desgaste acumulado da manhã, e Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) limitou-se a sobreviver, pensando mais no fim do troço do que no cronómetro.

Mas toda a tensão estava concentrada na frente. Solberg, que começara o dia a apenas 3,8 segundos de Ogier e ainda lhe tinha retirado tempo nas especiais anteriores, voltou a lançar-se ao ataque. Nos parciais intermédios, Ogier até seguia mais rápido, sinal de que o francês mantinha o controlo do duelo. Depois, de repente, o silêncio. Solberg parou ao quilómetro 14,7. O carro ficou demasiado danificado para continuar, ambos saíram da viatura e a montanha devolveu a notícia mais cruel do rali: a luta terminara ali.

Evans aproveitou para subir ao segundo lugar, assinando o melhor tempo entre os sobreviventes da frente, mas o foco já estava noutro lado. Ogier chegou depois, 2,5 segundos mais rápido do que o galês, e não escondeu a frieza lúcida dos grandes campeões: “Não era assim que queríamos ver isto acabar.” Ainda assim, o cronómetro não perdoa a emoção. Ogier passou a liderar com margem folgada, Evans herdou a perseguição e o rali perdeu o seu duelo mais elétrico precisamente quando parecia prestes a explodir. O Rali está decidido e Oliver Solberg tem tanto de rapidez como de algo que só alguns sabem o que é: cinco ralis, cinco saídas de estrada. Em algumas, ‘safou-se’. Nesta, não!