WRC, Rali das Canárias: PEC3 Cancelada devido a estacionamento irregular

A organização do Rali das Ilhas Canárias foi forçada a cancelar a terceira prova especial (SS3) da competição, agendada para esta manhã, devido a graves infrações de segurança por parte dos espetadores.

A presença de mais de uma centena de viaturas estacionadas ilegalmente numa área protegida adjacente ao percurso inviabilizou a passagem dos concorrentes por razões de segurança.

A decisão foi tomada pelo Diretor de Prova, Manuel Vidal, após a deteção de mais de 100 veículos particulares estacionados fora das zonas autorizadas. Perante a necessidade de desimpedir a área, a organização optou pela anulação do troço para permitir a remoção segura de todas as viaturas.

Em comunicado oficial, a organização deixou um aviso rigoroso aos adeptos: “Recorda-se aos espetadores que devem estacionar apenas nas áreas oficialmente designadas durante o resto do evento”. A reiteração desta norma visa evitar novos incidentes que possam colocar em causa a continuidade das restantes especiais previstas para o fim de semana em Las Palmas. A organização da prova reagiu, ao invés de prevenir, e o resultado é o mesmo de sempre: por culpa de alguns, pagam os muitos milhares que estão no troço…