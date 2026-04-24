WRC, Rali das Canárias/PEC2: Ogier líder, 5 Toyota na frente, Sordo melhor Hyundai

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) assinou o primeiro grande golpe do dia na segunda especial do Rali Islas Canárias, superando Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) por meio segundo numa classificativa onde as diferenças foram mínimas, a Toyota mostrou profundidade, a Hyundai revelou dificuldades de afinação. Desta forma, Ogier é agora o líder, 0.8s na frente de Taka Katsuta, Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) caiu para o terceiro lugar na frente de Solberg e Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) é quinto e o melhor Hyundai.

O filme da especial

A história começou com Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a abrir a estrada, carregando não só a liderança do rali e do campeonato, mas também os conselhos de Kalle Rovanperä, que o acompanhou à distância através dos onboards. O japonês lançou-se por entre a paisagem da ilha com um registo sólido, limpo, quase sem drama, apenas ligeiramente incomodado pelo pó em algumas zonas. Curioso! Atrás dele, Elfyn Evans entrou a perder no primeiro parcial, acelerou no segundo e acabou por lhe roubar a referência por décimas, apesar de admitir que ainda não encontrara o ritmo certo.

Então apareceu Oliver Solberg. Suave, sem gestos em excesso, domou os pneus duros e colocou-se no topo. Pajari tentou responder, mas faltou-lhe ‘limpeza’. Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) surgiu como primeiro Hyundai, já a perder terreno para o bloco Toyota, e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) atravessou a especial em conflito aberto com o carro, confessando nervos, desconforto e a sensação cruel de já não saber conduzi-lo como queria.

Parecia o momento de Solberg, mas Sébastien Ogier entrou em cena com a calma dos grandes especialistas. Sem alarido, tirou meio segundo ao sueco e instalou-se no comando, deixando no ar a promessa de uma luta feroz entre os Toyota. Mas somente entre estes. Atrás, Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) foi o primeiro Ford a completar, Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1) seguiu-o sem brilho, e Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) devolveu algum fôlego à Hyundai com o melhor registo da marca, ainda longe da frente, mas suficiente para mostrar trabalho e resistência.

No WRC2, Yohan Rossel (Lancia Ypsilon HF Rally2) foi o mais rápido, 0.3s na frente do seu irmão Léo Rossel (Citroen C3 Rally2) com Roberto Daprà (Skoda Fabia RS Rally2) em terceiro a 4.8s e Nikolay Gryazin (Lancia Ypsilon HF Rally2) logo a seguir a 6.2s.