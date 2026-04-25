WRC, Rali das Canárias/PEC14: Solberg aperta mas Ogier resiste: duelo em aberto

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vai arrancar para o derradeiro dia do Rali das Canárias com apenas 3,8 segundos de vantagem sobre Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1), depois de um sábado em que o sueco reduziu de forma consistente a margem construída pelo francês na véspera e deixou a luta pela vitória totalmente em aberto. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) segue em terceiro, a 21,9 segundos da liderança, enquanto Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) e Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) completam um top 5 integralmente dominado pela Toyota.

O segundo dia da prova foi marcado pela mudança constante das condições de aderência nas estradas de Gran Canaria, com chuva e zonas húmidas a complicarem sobretudo a primeira passagem por Arucas – Firgas – Teror e Moya – Gáldar. Nesse contexto, Solberg venceu as duas passagens pela longa classificativa de Moya – Gáldar e aproximou-se progressivamente de Ogier, que começou o dia com 8,9 segundos de vantagem e terminou com menos de metade dessa margem.

Solberg carregou, Ogier respondeu

Depois de dominar a jornada de sexta-feira, Ogier entrou sábado na posição de homem a bater, mas encontrou um Solberg mais agressivo e cada vez mais próximo. O piloto sueco ganhou confiança ao longo do dia, bateu o líder nas duas passagens pela especial mais longa do rali e chegou ao final da etapa com a pressão totalmente transferida para o francês: “Fiz alguns erros, não foi perfeito”, admitiu Solberg, sublinhando, ainda assim, que o mais importante foi ter estado “todo o dia” em posição de pressionar o líder. Ogier, por seu lado, mostrou-se confortável com esse cenário e assumiu a atratividade desportiva do duelo: “Parece que vamos ter um bom domingo. É para isto que aqui estamos.”

Evans cresceu, Toyota manteve controlo

Se Solberg foi o principal animador da luta pela vitória, Evans foi o piloto que mais cresceu face a sexta-feira. O galês venceu três especiais e consolidou o terceiro posto, embora sem conseguir aproximar-se decisivamente dos dois homens da frente: “Era importante fazer melhor do que ontem”, resumiu Evans, reconhecendo progressos, mas sem esconder que continua à procura de mais andamento. Atrás dele, Pajari segurou o quarto lugar a 52,7 segundos da liderança, enquanto Katsuta fechou o lote dos cinco Toyota, num dia mais complicado para o líder do campeonato.

Hyundai perde terreno, domingo promete decisão apertada

Na Hyundai, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) terminou como melhor representante da marca, em sexto, depois de ultrapassar Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) durante a manhã e fechar o dia com 32,5 segundos de vantagem sobre o espanhol. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) foi apenas oitavo, num rali novamente difícil para o belga, enquanto Josh McErlean (Ford Puma Rally1) subiu a nono e Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) salvou a chegada após uma saída de estrada na última especial.

No WRC2, Yohan Rossel (Lancia) manteve o controlo e chega a domingo com 27,5 segundos de vantagem. A decisão absoluta, porém, estará centrada na frente: quatro especiais, duas passagens por Ingenio – Valsequillo e Santa Lucía – Agüimes, e apenas 3,8 segundos a separar Ogier de Solberg.