WRC, Rali das Canárias/PEC1: Taka Katsuta começa onde já estava… na frente

A super especial de abertura do Rali Islas Canárias começou com festa, muito barulho devido ao eco no estádio, e um duelo constante entre espetáculo e precisão, mas terminou com Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a assinar o ‘golpe final’, batendo Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) e roubando por escassos décimos o melhor tempo a Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), depois de uma sucessão de confrontos lado a lado dentro do estádio.

Gran Canaria apresentou-se como um palco de asfalto puro, rápido e limpo, mas a curta super especial dentro do estádio escondia armadilhas suficientes para castigar qualquer excesso: curvas apertadas, blocos de betão à espreita e duas pistas cruzadas onde dois carros partiam em simultâneo, de lados opostos, perante uma multidão em ebulição.

Foi nesse anfiteatro que os WRC2 abriram a noite, a tensão subiu quando Roberto Daprà (Skoda) apareceu a voar num duelo Škoda contra Škoda e assinou uma referência que parecia capaz de resistir, e deu para um terceiro lugar à geral. Mas a especial tinha ainda guardado o capítulo das famílias e dos gigantes. Leo Rossel (Citroen) venceu o duelo entre irmãos, Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) incendiou as bancadas só com a entrada em cena, e Pajari, já entre os Rally1, agarrou o comando com um andamento limpo e clínico que parecia definitivo.

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) não chegou lá. Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) e Josh McErlean animaram o público, mas ficaram curtos. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) empataram num piscar de olhos, ambos travados pela prudência.

Então o estádio ficou em suspenso para o último embate. Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) brilhou, Katsuta respondeu, e o líder do campeonato fechou a noite como se fecham as boas cenas de cinema: no limite, sob aplausos, com o cronómetro a decidir tudo por quatro décimos.

A partir de amanhã de manhã é que importa…