WRC, Rali da Turquia: Vida muito difícil para os pilotos

Informações vindas da Turquia, já depois dos reconhecimentos, alertam-nos para esperarmos um rali absolutamente terrível, e quem podem ser esperados muitos problemas. Sébastien Ogier disse no fim do Rali da Estónia que “abrir a estrada na Turquia será mais uma vez um desafio. Mas neste rali, muitas coisas podem acontecer. A velocidade será importante, mas ser esperto… ainda mais”. E a que se refere Ogier? O percurso do rali é um autêntico quebra-carros, e um dos maiores desafios da época. Há pedras inacreditáveis nos troços e isso é algo que pode comprovar já a seguir…