WRC, Rali da Turquia, Tommi Mäkinen: “O Elfyn foi o homem do fim de semana”

A Toyota Gazoo Racing lidera o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em termos de construtores, com uma vantagem de nove pontos para a Hyundai Motorsport. Em termos de pilotos, a liderança também pertence à marca japonesa, com Elfyn Evans.

No final do Rali da Turquia, e após a vitória de Elfyn Evans e Scott Martin, o chefe de equipa Tommi Mäkinen estava satisfeito com a prestação do seu piloto.

“Obviamente que estou muito orgulhoso da nossa equipa e do que fizeram, preparando um carro para este tipo de condições. O Elfyn foi o homem do fim de semana. Teve velocidade, controlou os pneus”, disse Mäkinen.

“Os campeonatos ainda estão em aberto. Temos uma boa vantagem, mas a Sardenha não é um bom local para se abrir a estrada. O Elfyn é primeiro e o Sebastien segundo, mas mesmo assim estamos confiantes”, afirmou Mäkinen

Quanto à situação de Ogier no Rali da Turquia, Mäkinen explicou que “ele não teve sorte. Podia ter ganho o rali, mas na primeira e segunda parte teve problemas com a mudança de velocidade. No final, ele podia ter lutado, mas o motor não o deixou. Agora vamos investigar o que aconteceu para ele ter um carro forte na Sardenha”, finalizou o chefe de equipa da Toyota no WRC.