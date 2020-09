WRC, Rali da Turquia: Thierry Neuville perto da vitória

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) lideram confortavelmente o demolidor Rali da Turquia no final do segundo dia de prova e têm a vitória na mão, depois de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terem tido um problema hidráulico no carro nipónico durante a tarde e perdido mais de trinta segundos a que se juntou algumas ‘crises’ com a troca de velocidades. Os belgas ganharam três dos seis troços para encerrar o segundo dia desta quinta ronda do Mundial de Ralis com uma vantagem de 33.2s.

Neuville estava descontente com o equilíbrio do seu carro, mas as mudanças de configuração melhoraram a sua confiança. Duas vitórias durante a tarde, para somar a um sucesso matinal, promoveram-no à liderança, uma vez que Ogier caiu para a quarta posição com um furo e um problema hidráulico. “A tarde foi muito melhor do que a manhã”, disse Neuville. “Trabalhámos na afinação e eu fiquei mais feliz com o carro nas secções mais difíceis. Nada está feito, amanhã é a fase mais difícil do rali. Precisamos de evitar os furos e quaisquer danos no carro, e pelo meio guiar depressa. Espero que consigamos sobreviver”.

Desta forma, e curiosamente, Ogier e Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC) estão empatados no segundo lugar, o que deixa antever uma boa luta para amanhã. O belga, depois dos problemas com o pó no dia de ontem, teve desta vez sorte, o que é bom pois o azar também já lhe tocou noutras alturas. Ogier recuperou para segundo e juntou-se a Loeb, que ganhou o troço final para saltar da quarta posição após perder tempo esta manhã com uma má escolha de pneus: “Tínhamos um problema eletrónico, não sei exatamente o quê. A consequência foi que eu estava a perder as mudanças e também a perder a pressão hidráulica, pelo que só tinha tração à frente. É um pouco dececionante, mas estou feliz por estar aqui”.

Vale sempre a pena destacar Sébastien Loeb, que depois de tanto tempo ausente está na luta pelo segundo lugar: “Correu bem”, disse. “Estávamos muito no limite com os pneus, pelo que tivemos de poupar um pouco no segundo troços, mas o resto foi um bom dia. Somos segundos empatados, por isso não é nada mau”!

Elfyn Evans foi quarto no seu Yaris depois de ter estado em segundo no início da tarde. Os problemas com os pneus custaram ao galês quase 40 segundos e o galês terminou 27,6 segundos à atrás dos dois Sébastien. As esperanças de Tänak de defender o seu título sofreram um duro golpe quando um problema de direção fez com que o seu i20 WRC saísse da estrada no troços de abertura do dia, abandonando.

Kalle Rovanperä foi quinto noutro Yaris, 18.0sec atrás de Evans, depois de sofrer um furo na frente à direita. Teemu Suninen completou os seis primeiros e liderou um trio de Ford Fiesta, seguido de Esapekka Lappi e Gus Greensmith.

Pierre-Louis Loubet sobreviveu ao que descreveu como “o dia mais difícil da minha carreira” no nono lugar, com o líder da categoria de apoio do WRC 3 Kajetan Kajetanowicz a completar a tabela de classificação.

O último dia promete ser complicado já que é o mais longo de uma ronda do WRC dos últimos quatro anos. Duas passagens pelo troço mais longo e mais duro do rali aliado a uma dupla passagem por uma prova curta totalizam 88,86 km.