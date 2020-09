WRC, Rali da Turquia, Thierry Neuville: “Estou desapontado com o resultado…”

Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC Coupé) terminaram o Rali da Turquia na segunda posição. Após liderarem a prova, um furo tirou a dupla da luta pela vitória, mas também furos e desistências de outros concorrente promoveram os belgas à segunda posição final. Na classificação do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), Neuville e Gilsoul são quintos classificados com 65 pontos, a 32 pontos do líder.

No final do Rali, o piloto da Hyundai não estava contente com o classificação final, dizendo que “estou desapontado com o resultado porque estivemos muito fortes este fim de semana. A velocidade estava cá, não fizemos erros de maior e conseguimos gerir muito bem os pneus. Infelizmente nem tudo se alinhou, a sorte não estava do nosso lado e furamos, perdendo a liderança do rali”.

“Lutamos e chegamos à segunda posição, conseguimos também os cinco pontos da Power Stage. Temos de retirar positivos daqui, como estarmos mais perto da liderança do campeonato. Ainda podemos lutar nas próximas rondas. Não vou desistir enquanto for matemáticamente possível. Para a Sardenha, o quinto lugar dá-nos uma boa posição na estrada”, finalizou Neuville.