WRC, Rali da Turquia: Sébastien Loeb lidera no fim do 1º dia

Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC) lideram o Rali da Turquia no final do primeiro dia de prova, 1.2s na frente dos seus companheiros de equipa na Hyundai, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) são terceiros, um décimo mais atrás…

Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC) foram segundos neste troço logo atrás dos seus compatriotas Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e lideram o Rali da Turquia no final do primeiro dia de prova.

Perderam 0.5s para Ogier, o que aliado ao mau troço de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC), que perderam 5.0s em 11.32 Km, devido ao muito pó, apesar dos três minutos de diferença na estrada: “É sempre a mesma merda! todos os anos falamos nisto e ninguém quer saber. Sempre a mesma merda”, disse no final do troço um muito zangado belga. Com isto, caiu para segundo a 1.2s de Loeb.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), foi terceiro na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) e Neuville, todos eles na frente de de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que também perdeu muito tempo devido ao pó, caindo desta forma para o sétimo lugar da geral. É mau para o estónio, que amanhã arranca com concorrentes mais lento à sua frente.