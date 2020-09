WRC, Rali da Turquia, Sébastien Loeb: “Foi uma surpresa liderar no primeiro dia…”

Sébastien Loeb e Daniel Elena (Hyundai i20 WRC Coupé) regressaram à competição no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) após sete meses de ausência. No Rali da Turquia, terminaram na posição mais baixa do pódio.

Após o fim de semana, Loeb falou de um rali inconstante, com “altos e baixos durante o fim de semana. Foi um rali muito complicado, muito duro, principalmente para os pneus. Para mim foi uma surpresa liderar no primeiro dia”.

“Começei o mais rápido possível para conseguir um bom ritmo e foi maravilhoso ver que estava na liderança após as primeiras especiais. No segundo dia as coisas complicaram-se, uma escolha errada de pneus e perdemos o contato com a liderança”, explicou Loeb.

“No último dia começamos a fundo, mas as condições das especiais eram más em alguns locais, mas quando soube que tinham parado, tentei conter-me e não arriscar muito para ter um furo, mas tive na mesma. De resto, foi um grande resultado para mim e é bom conseguir pontos para o Campeonato de Construtores”, finalizou Loeb.

Quanto ao futuro de Sébastien Loeb, o francês ainda não decidiu nada, com possibilidades de voltar ao Dakar ou de fazer mais algum rali no WRC – LEIA AQUI.