WRC, Rali da Turquia PE8: Neuville lidera. Ogier e Loeb empatados em 2º

Na oitava e última especial do segundo dia do Rali da Turquia os vencedores foram Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC) com um tempo de 7:09.4s. A dupla do i20 foi mais rápida do que Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) por 0.9s. Os terceiros mais rápido na última especial do dia foram Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que ficaram a quatro segundos de Loeb/Elena.

Na geral, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) consolidaram a sua liderança, entrando para o último dia de rali com 33.2s de vantagem.

Na segunda posição e com o mesmo tempo à geral, estão Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC) e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que na parte da tarde teve problemas no Yaris WRC.

Na quarta posição, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) estão a 27.6s de Loeb/Elena e Ogier/Ingrassia, mas já a mais de um minuto de Neuville/Gilsoul na frente do rali.

