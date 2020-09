WRC, Rali da Turquia, PE1: Thierry Neuville primeiro líder

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a especial de abertura do Rali da Turquia, batendo Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC) por 3.3s. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram terceiros, a 0.2s dos colegas de equipa, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) logo a seguir, não muito longe.

As diferenças foram para já pequenas, e na classificação seguiram-se Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC). Não houve incidentes a registar.