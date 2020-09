WRC, Rali da Turquia: Loeb abandona… com falta de gasolina!

A primeira vez de Sébastien Loeb e Daniel Elena no Rali da Turquia não foi fácil e terminou com… falta de gasolina. O abandono, na primeira etapa, do até então comandante do “Mundial” de Ralis de 2003 teve, no mínimo, contornos invulgares. Quando rodava na 16ª posição (mas a somente seis segundos de Solberg, então líder da prova), Sébastien Loeb acabou por não conseguir chegar à terceira classificativa depois de ficar sem gasolina no Xsara WRC! Um problema inédito e que se ficou a dever a um engano no percurso da dupla francesa. Ao errar o percurso de ligação quando se dirigia para a zona de reabastecimento, o francês teve que cumprir mais quilómetros do que o previsto pelas contas dos homens da equipa Citroen Total e não logrou atingir a referida zona de reabastecimento. O piloto reconheceu o engano, não deixando de desculpabilizar o navegador Daniel Elena, referindo que “quando nos apercebemos que tínhamos errado o percurso, fizemos meia-volta, mas devido aos dez quilómetros suplementares percorridos o carro já não tinha gasolina e não conseguimos chegar ao ponto de reabastecimento”. Com reabastecimentos intermédios e assistência interdita, a equipa só teve mesmo que colocar um ponto final no seu rali, passando da glória do Monte Carlo ao inferno em que se tornou esta visita à Turquia!”