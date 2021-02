WRC: Rali da Suécia vai ter de mudar para norte

Os responsáveis do Rali da Suécia não podem deixar de olhar para a próxima prova do WRC, o Rali do Ártico/Finlândia com um ‘sorriso amarelo’, evento que apesar de ter resolvido um problema ao Mundial de Ralis, deixa os suecos com um amargo de boca, pois já sabem que a FIA não quer voltar à zona onde se realizou até o ano passado a prova.

Ironicamente, se a prova sueca não tem sido este ano cancelada devido à pandemia, não iria faltar neve e gelo, pois este tem sido um dos invernos mais ‘anormais’ dos últimos anos.

Mas o WRC teve que ir para a Finlândia e para o Círculo Polar Ártico, para se certificar que é um ‘verdadeiro’ rali de inverno.

Portanto o Rali da Suécia vai ter que ir para norte, e bem para norte, se quiser manter a sua prova, pois voltar a Torsby não está nos planos da FIA: “Se queremos ter um evento no futuro, na Suécia, temos de encontrar uma solução para ter uma prova de neve adequada. Sabemos que temos alternativas, como o que vamos fazer na Finlândia este ano, mas isso não significa que não seja possível fazer um rali na Suécia”, disse Yves Matton.

Mas não são só os organizadores que têm um problema, pois a FIA também tem. Fazer uma prova na Finlândia, depois de ter sido cancelado um rali é uma coisa, mas o Rali do Ártico não pode ser solução sempre, pois com tanto país a querer entrar no WRC, não faz sentido fazer dois ralis no mesmo, e tirar a prova de agosto, na Finlândia, para ter um rali de neve ainda faz menos sentido, pois iria tirar-se uma das provas mais míticas da história da competição.

Falou-se no passado em ir para o Canadá, só que este não é o momento, muito menos de um ano para o outro. O problema é que na Europa, um rali de inverno sem haver risco de não haver neve suficiente, só na Finlândia ou Suécia. A Estónia não é solução, pois tanto pode ter muita neve, como tem este ano, como ter pouca ou nenhuma, como noutros anos.

A Noruega a mesma coisa, só dá para fazer troços na mesma latitude de Torsby, pois para norte a Noruega é muito montanhosa. Portanto, ou vão para a Islândia, onde não iria faltar neve ou então só têm duas soluções: Suécia ou Finlândia a norte. Na mesma latitude na Rússia, não existe nada…