WRC, Rali da Suécia: Toyota quer corrigir ‘ desastre’ do ano passado | AutoSport

São muito poucas as vezes que a Toyota não termina os ralis com pelo menos um carro no pódio, mas foi isso que aconteceu o ano passado no Rali da Suécia. Antes disso, a última vez que a Toyota não teve qualquer carro no pódio, foi no Rali da Acrópole e na Sardenha, em 2022.

Nesta mesma prova em 2022, a equipa terminou em primeiro, terceiro e quarto, pelo que como se percebe é nos detalhes de cada evento, que fica determinado quem vence ou perde.

E este ano não será diferente: “Tivemos um sólido início de época no Rallye Monte-Carlo e agora estamos ansiosos pelo Rallye da Suécia, que é um pouco como um rali caseiro para a nossa equipa: foi onde obtivemos a nossa primeira vitória em 2017 e as condições de inverno são algo familiar para nós. No ano passado foi um pouco mais difícil, por isso tentámos preparar-nos bem este ano porque queremos voltar à luta pela vitória. A participação no Rali do Ártico, juntamente com os nossos testes na Finlândia, ajudou-nos a estar o mais preparados possível.

Kalle começa a sua época na Suécia e pode ser muito forte neste tipo de prova, e a sua posição de partida deverá ajudá-lo a lutar na frente. O Elfyn também já ganhou na Suécia e concentramo-nos em garantir que ele consegue ter o melhor desempenho possível nas condições que vai enfrentar mais perto da frente da ordem. O Taka também pode ser forte na neve e teve uma velocidade muito boa no ano passado, por isso espero que seja um bom evento para todos os nossos pilotos”, disse

Jari-Matti Latvala.