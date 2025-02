WRC, Rali da Suécia: Toyota, Hyundai e M-Sport traçam estratégias distintas para brilhar na neve

Enquanto a Toyota encara a prova quase como uma corrida caseira e procura manter o bom momento, a Hyundai quer dar um passo adiante após Monte-Carlo e a M-Sport aposta numa participação ampliada para tentar obter bons resultados.

Para a Toyota, o Rali da Suécia é especial por ter condições semelhantes às da Finlândia. Latvala espera um bom desempenho da equipa após o início forte em Monte-Carlo, embora ressalte o impacto que a neve fresca pode ter sobre os primeiros a largar, como Elfyn Evans. A adaptação aos novos pneus também será crucial: “O Rali da Suécia é quase como um rali caseiro para a nossa equipa, com o tipo de condições de inverno que temos na Finlândia. Estas são algumas das condições mais agradáveis para conduzir um carro de ralis.

O Rallye Monte-Carlo foi um início de época quase perfeito para nós e esperamos realmente lutar pela vitória também na Suécia. As condições num rali como este também podem ser complicadas, porque se houver neve fresca a cair sobre a base de gelo, isso pode afetar o desempenho dos pilotos que rodam na frente, como Elfyn fará na sexta-feira. Esperemos que as condições sejam estáveis e que seja um rali de que todos os nossos pilotos possam desfrutar. Em cada superfície diferente que enfrentamos no início desta temporada, há novos pneus para aprender, por isso os nossos testes antes do evento têm sido importantes para dar aos nossos pilotos uma compreensão de como obter o melhor deles durante o rali”, disse Jari-Matti Latvala.

A Hyundai quer evoluir relativamente a Monte-Carlo e conta com Thierry Neuville e Ott Tänak, ambos já vencedores na Suécia, para tentar obter um bom resultado. O foco está na adaptação ao único tipo de pneu disponível para a prova, além da continuidade da boa forma de Adrien Fourmaux. Para Cyril Abiteboul: “depois de um fim de semana globalmente positivo em Monte-Carlo, queremos agora dar um passo em frente e obter um bom resultado no Rali da Suécia. O Thierry e o Ott são ambos antigos vencedores, pelo que vão tentar recuperar as suas campanhas depois de vários desafios os terem deixado fora dos lugares do pódio em Monte-Carlo. E esperamos que o Adrien possa manter a dinâmica positiva de Monte-Carlo e continuar a sua progressão. Temos alguns dados sobre os novos pneus Hankook da primeira ronda, mas com o pneu de gelo com pregos único a ser a única opção disponível na Suécia, ainda teremos muito para descobrir. O nosso objetivo é obter um resultado sólido para as nossas três equipas, o que é fundamental.”

A M-Sport amplia a sua participação de dois para cinco carros na Suécia, encarando o rali como uma grande oportunidade para um bom resultado. Millener destaca ser fundamental a aprendizagem que os pilotos terão nesta superfície e reforça a mentalidade de aproveitar cada oportunidade, como já fizeram em Monte-Carlo: “A Suécia é um desafio muito diferente de Monte-Carlo para as equipas, mas também será um desafio para a equipa, que passará de dois carros na 1ª ronda para cinco carros na 2ª. É fantástico ver um alinhamento destes para nós e, embora haja muita experiência a ganhar nesta superfície para todas as nossas equipas, mostrámos no Monte que, com a abordagem certa, podemos obter resultados interessantes. Essa será a mesma mentalidade e o mesmo objetivo para este fim de semana!”