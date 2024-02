WRC, Rali da Suécia, Toyota Gazoo Racing: Três triunfos nos últimos 4 anos | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team espera continuar a aumentar a sua percentagem de sucessos na neve e no gelo do Rali da Suécia. Foi na Suécia que a TGR-WRT obteve a sua primeira vitória – apenas na sua segunda prova – em 2017, com Jari-Matti Latvala, agora Chefe de Equipa, ao volante. No total, a equipa venceu quatro vezes em seis provas, três nos últimos quatro anos, na Suécia e vai procurar um resultado forte na segunda ronda da época, depois de ter começado o ano com um duplo pódio no Rallye Monte-Carlo.

O bicampeão mundial Kalle Rovanperä vai iniciar o seu programa do WRC 2024 no Rali da Suécia, onde já conquistou a vitória em 2022. Ele alinha ao lado de Elfyn Evans, que obteve a sua primeira vitória com a equipa na Suécia em 2020, e Takamoto Katsuta, que também teve sucesso no evento no passado.

Um quarto GR Yaris Rally1 será pilotado por Lorenzo Bertelli, no âmbito do programa de clientes da TGR-WRT. O Rali da Suécia é um dos ralis preferidos do piloto italiano, onde participou no seu primeiro evento com a equipa há um ano.

Desde 2022, o Rally da Suécia tem sido sediado em Umeå, a maior cidade no norte da Suécia e a uma curta viagem através do Golfo de Bótnia da Finlândia, onde a TGR-WRT está sediada. A deslocação do evento para norte – agora tem lugar mais perto do Círculo Polar Ártico do que da capital Estocolmo – ajudou a garantir condições de inverno extremas e também trouxe estradas ainda mais rápidas. Com pneus especiais com pregos que mordem a superfície para proporcionar uma forte aderência, este é um dos ralis mais rápidos da época, com os pilotos a ‘apoiarem’ os seus carros em bancos de neve nas bermas da estrada para ganharem mais velocidade nas curvas.