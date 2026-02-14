WRC, Rali da Suécia: Toyota domina com tripla, Hyundai longe, Solberg errou

Takamoto Katsuta terminou a sexta‑feira do Rali da Suécia na liderança, 2,8 segundos à frente do colega de equipa Elfyn Evans, num dia em que a Toyota bloqueou provisoriamente os três lugares do pódio em Umeå. Depois de oito classificativas, Sami Pajari completa o 1‑2‑3 da marca japonesa, confirmando o GR Yaris Rally1 como referência nas rápidas especiais de neve da região.

Falta muito rali mas a Toyota está de novo a dar fortes sinais de domínio e a HYundai, de maior fraqueza, numa prova em que Oliver solberg já errou e o que de Thierry Neuville colocou-o longe da frente.

A etapa conheceu uma reviravolta logo na manhã de sexta‑feira. Líder do campeonato e herói da casa, Oliver Solberg começou o dia na frente, mas um erro em Andersvattnet 1 (SS3), a abrir a estrada, fê‑lo escorregar para um “banco de neve”, danificar um pneu e perder mais de 30 segundos, comprometendo as ambições de vitória.

O contratempo abriu caminho a Evans, que aproveitou a linha mais limpa deixada pelo sueco para assumir o comando e construir uma vantagem de 14,5 segundos até à assistência de meio‑dia.

Ataque de Katsuta na segunda passagem

À tarde, com a base gelada a degradar‑se e os sulcos a aprofundarem‑se na segunda passagem, Katsuta lançou um ataque calculado, gerindo melhor os pneus do que os rivais. O japonês reduziu o atraso troço a troço, passou para a frente por 0,1 segundos na SS7 e consolidou a liderança na Umeå Sprint final, chegando ao parque de assistência com uma margem curta, mas significativa, sobre Evans.

Pajari assinou uma das exibições do dia, equilibrando ritmo com gestão de pneus para segurar o terceiro lugar, a 22,2 segundos do líder. A Hyundai viveu uma jornada discreta: Esapekka Lappi é o melhor representante da equipa em quarto, a cerca de 46 segundos, descrevendo o andamento como mais próximo de “andar de lado” do que de atacar em pleno. Adrien Fourmaux ocupa a quinta posição, apenas 0,7 segundos na frente de Solberg, que recuperou parte do tempo perdido e ainda venceu classificativas, enquanto Thierry Neuville é sétimo após uma excursão fora de estrada na SS3, embora tenha quebrado o domínio da Toyota ao vencer a penúltima especial.

Na M‑Sport Ford, o dia foi particularmente difícil, com furos de pneus a afetarem os três Puma Rally1 durante a manhã. Mārtiņš Sesks acabou por abandonar temporariamente para permitir a reparação do carro, ao passo que Jon Armstrong e Joshua McErlean desceram ao oitavo e nono lugares, atrás do líder do WRC2 Roope Korhonen, que fecha o top‑10. Sábado reserva mais sete classificativas e cerca de 100 quilómetros cronometrados, mantendo em aberto um duelo intenso no topo da tabela.