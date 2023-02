WRC, Rali da Suécia: Thierry Neuville esteve doente… | AutoSport

“Estive doente toda a semana e não me sinto muito bem, mas espero que consigamos”. Thierry Neuville falhou um dos seus dias de testes pré-evento para o Rally Suécia devido a uma gripe. Era suposto testar dois dias, só o fez num deles, logo após ter disputado a Corrida dos Campeões, contudo, a maleita já lá estava e teve que perder o segundo dia. E foi Esapekka Lappi que aproveitou, com Craig Breen também a testar dois dias.

Vamos ver como corre, mas a este nível, perder um dia de testes pode fazer toda a diferença, para lá do facto de poder não estar suficientemente bem para pilotar ao mais alto nível: “não diria que estou 100% recuperado, mas estou suficientemente bem para fazer o meu trabalho”, disse Neuville ao DirtFish.