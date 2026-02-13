WRC, Rali da Suécia: Takamoto Katsuta termina o dia na liderança

Takamoto Katsuta foi a grande figura da tarde do segundo dia do Rali da Suécia, coroando cm sucesso o ataque à liderança da prova, terminando com 2,8 segundos de vantagem para Elfyn Evans, que se destacou durante amanhã. A Toyota voltou a dominar a neve escandinava, mas as lutas pelas primeiras posições ainda prometem.

Manhã em traços largos

A manhã foi marcada pela ascensão de Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) ao comando, com o galês a assumir a liderança logo em Bygdsiljum 1 e a chegar à assistência com uma margem confortável de 14,5 seg., depois de duas vitórias em troços e de uma gestão muito limpa nas zonas de menor aderência.

Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) viveram o lado oposto da moeda: dois erros – um meio pião e uma saída de estrada – custaram‑lhe mais de meio minuto no conjunto, afastando, para já, o herói da casa para fora da luta direta pela liderança, que depois dos dois sustos, assumiu uma toada mais cautelosa. Já Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) e Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) consolidaram posições consistentes no top 5, enquanto Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) sofreu uma manhã desastrosa com sucessivos furos que o deixaram a muitos minutos do topo e o obrigaram a regressar em Super Rally.

“Taka” Attack

Se a manhã pertenceu a Evans, a tarde foi de Katsuta. O japonês arrancou da assistência em segundo lugar a prometer ataque e confirmou isso logo na segunda passagem por Bygdsiljum (PEC5), onde foi o mais rápido, encurtando a diferença para 5,6 segundos e expondo a ligeira vantagem de posição na estrada face ao britânico.

Em Andersvattnet 2 (PEC6), Katsuta repetiu o triunfo, voltando a ganhar tempo a Evans e reduzindo a margem para apenas 2,5 segundos, com Pajari a consolidar um terceiro lugar sólido e Fourmaux e Lappi a manterem‑se à espreita no top 5. ​

Neuville estreia‑se, liderança muda de mãos

A segunda passagem por Bäck (PEC7) trouxe a primeira vitória de troço da Hyundai neste rali, com Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) finalmente a impor o i20 N Rally1 numa classificativa.

Atrás dele, Solberg mostrou reação com o segundo tempo, mas o grande movimento fez‑se na geral: Katsuta, terceiro no troço da tarde, tirou o suficiente a Evans para assumir a liderança do rali por 0,1 segundos, enquanto Pajari se mantinha confortavelmente em terceiro e Lappi e Fourmaux fechavam o quinteto da frente.

​

Solberg fecha em alta, Katsuta segura o comando

Na Umeå Sprint (PEC8), Oliver Solberg quis terminar o dia em tom positivo e foi o mais rápido, com 3:49.1, batendo Neuville por 1,1 segundos e Katsuta por 1,9 segundos, com Fourmaux e Evans logo atrás.

Nas contas da geral, Takamoto Katsuta fechou o segundo dia no topo, 2,8 segundos à frente de Evans. Pajari segue em terceiro, a 22,2 segundos, com Lappi em quarto (+45,9 s), Fourmaux em quinto (+50,3 s) e Solberg em sexto (+51,0 s). Neuville, Armstrong, McErlean e Bertelli completavam o top 10 dos Rally1, deixando em aberto uma terceira etapa onde qualquer erro poderá decidir não só a vitória, como os restantes lugares do pódio.

Evans está a fazer um bom rali na Suécia e os tempos comprovam-no. No entanto, o destaque vai para Katsuta que soube aproveitar as circunstâncias para chegar ao topo. Pajari mantém a toada: sem arriscar, sem errar e com a regularidade como trunfo, o que deixa no pódio provisório do rali. Mas amanhã o dia vai ser diferente e será necessário elevar o nível para se manter na discussão do pódio. Lappi, 18 meses depois do último rali, tem sido o melhor Hyundai e mesmo com a “ferrugem” acumulada pelo tempo de paragem, tem demonstrado alguma competitividade, num dia que não sorriu à Hyundai, apesar de ter ainda Lappi e Fourmaux em condições de discutir um bom lugar. Solberg pagou cara a fatura de abrir a estrada, com pequenos erros que custaram algum tempo. Ainda tem as portas do pódio aberto, mas mostrou maturidade ao recompor-se depois dos troços menos conseguidos da manhã e soube gerir o ritmo para evitar novos dissabores e gerir os pneus. Uma atitude sensata que pode dar frutos amanhã. Neuville teve um dia difícil, tal como os homens da M-Sport, com Armstrong a deixar alguns pormenores interessantes. Mas com as condições dos troços, muito pode mudar amanhã.

WRC2

No WRC2, Roope Korhonen / Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) abriram o dia ao ataque, vencendo os dois primeiros troços e chegando à assistência como líder da categoria, à frente de Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) e de Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2), num pelotão onde Mikko Heikkilä / Kristian Temonen (Škoda Fabia RS Rally2)pagou caro uma saída que lhe custou perto de 20 segundos, um atraso que se revelou fatal para as suas aspirações. Sem hipóteses de lutar pela vitória e sem orçamento para arriscar vencer especiais, pondera não participar sequer na prova amanhã.

Na parte da tarde, Suninen venceu os dois primeiros troços vespertinos, com Korhonen a responder nos dois últimos. Korhonen terminou o dia na liderança dos WRC2 com 10,2 seg. de vantagem para Suninen e Joona segue em terceiro com 25,4 seg. de atraso, sendo neste momento os três primeiros desta categoria, prometendo boas lutas para o sábado que se avizinha.

Para amanhã, temos sete troços a percorrer, num total de 104,42 km, com arranque agendado para as 9h10 minutos.

Tempos AQUI