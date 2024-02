WRC, Rali da Suécia, Takamoto Katsuta: “preciso de melhorar para o futuro da equipa” | AutoSport

Takamoto Katsuta e Aaron Johnston, depois de terem somado 9 pontos no Rali de Monte Carlo, asseguraram apenas 3 na Suécia e a sua missão é potenciar sempre os pontos alcançados porque para lutar por vitórias estão lá Evans, Ogier e Rovanpera. O japonês falhou por completo a missão. Takamoto Katsuta só tinha que fazer duas coisas, quando ficou perto de Esapekka Lappi no 2º lugar: pressionar o finlandês dentro do andamento que lhe permitiria manter-se na estrada. Falhou, deixou Lappi sem pressão até ao fim do rali, e entregou à Hyundai uma vitória de mão beijada: “Queria somar alguns pontos, mas não havia linhas e era muito difícil de pilotar. Foi quase impossível seguir as trajetórias, totalmente diferente do que eu queria.

Mas foi tudo por causa do meu erro de 6ª feira. Desta vez o resultado não veio e eu realmente preciso melhorar para o futuro da equipa. Não consigo encontrar nada de positivo, mas vou continuar trabalhando duro e tentar melhorar. Foi um fim de semana difícil para mim. O carro tinha um potencial muito bom, mas não fui capaz de obter o resultado. Tenho mesmo de pensar em como posso aprender com isto e fazer melhor da próxima vez, para poder aproveitar as oportunidades quando elas surgirem. A próxima prova, no Quénia, já foi boa para mim, e só preciso de fazer um reset e seguir a abordagem certa para esse rali.”