WRC, Rali da Suécia: Takamoto Katsuta ao ataque
Prometeu e cumpriu. Takamoto Katsuta afirmou no final da manhã que iria atacar durante a tarde e a segunda passagem por Bygdsiljum confirmou-o. Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos nesta PEC5, com o tempo de 12:50.9.
Atrás do japonês da Toyota. Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), colegas de equipa que ficaram a 3,7 seg. com Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) a completarem o top 3. já a 8,1 seg. do melhor tempo.
Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), líderes da prova, fizeram o quarto melhor tempo, à frente de Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1). Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1), Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 8, com Solberg a perder muito tempo, evidenciando as dificuldades esperadas ao abrir a estrada.
Nas contas da geral, Evans lidera, com agora apenas 5,6 seg. de vantagem para Katsuta, enquanto Pajari está a 18,1 seg. da frente. com Lappi e Fourmaux completam o top 5, com Solberg em sexto a 46,9 seg. da liderança.
